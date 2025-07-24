Поводом к обращению в суд стал видеоролик, опубликованный в соцсетях американской девушкой

ШАНХАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Китайская компания Pop Mart подала иск в отношении американской сети магазинов 7-Eleven из-за продажи поддельных игрушек Лабубу. Представители Pop Mart сообщили об этом шанхайскому изданию "Цземянь".

Поводом к обращению в суд в США стал видеоролик, опубликованный в соцсетях американской девушкой. По ее словам, она купила поддельную куклу Лафуфу в магазине 7-Eleven в США. В видеоролике на полках были выставлены ряды подделок, каждая из которых продавалась по $25. Почти столько же стоит и оригинальная продукция, но и упаковка, и сами игрушки были низкого качества.

Ранее Pop Mart, продающая игрушки Лабубу, подала заявку на регистрацию товарного знака "Лафуфу". Это название придумали интернет-пользователи для обозначения поддельных Лабубу, обыграв словосочетание fake Labubu ("ненастоящая Лабубу").

Интерес покупателей к игрушкам Pop Mart позволил компании повысить рыночную капитализацию до $40 млрд, стоимость ее акций за последний год выросла почти в семь раз, а прибыль за полгода как минимум на 350%.