Минфин обеспокоен вывозом золота физлицами через страны Таможенного союза

Замминистра финансов Алексей Моисеев добавил, что данные Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы подтверждают, что после введения ограничений на экспорт наличных иностранных денег мошенники стали чаще пользоваться золотом для перемещения капитала через границу РФ

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин обеспокоен сохраняющейся тенденцией вывоза золота физлицами через страны Таможенного союза, идея по ограничению вывоза золота все еще актуальна. Об этом в интервью ТАСС заявил замминистра финансов Алексей Моисеев.

"К сожалению, сохраняется тенденция вывоза золота физическими лицами через страны, которые входят в Таможенный союз, это нас беспокоит. Наша идея по ограничению вывоза золота никуда не делась", - сказал он.

Моисеев добавил, что данные Росфинмониторинга, Федеральной таможенной службы также подтверждают, что после введения ограничений на экспорт наличных иностранных денег мошенники стали чаще пользоваться золотом для перемещения капитала через границу Российской Федерации.

"Можем говорить о том, что золото до сих пор таким образом вывозится", - подчеркнул он.

В апреле 2024 года Моисеев заявлял, что Министерство финансов и правоохранительные органы разработали меры по ужесточению надзора за экспортом золота физлицами.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.