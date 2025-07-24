МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ПАО "МОЭК" обратилось в арбитражный суд с требованием взыскать 3,6 млн рублей с бывшего посольства Украины в РФ за неуплату счетов по электричеству. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"В Арбитражный суд города Москвы поступил иск о [том, чтобы] взыскать с бывшего посольства Украины в Российской Федерации в пользу публичного акционерного общества "Московская объединенная энергетическая компания" задолженность за поставленные энергоресурсы в размере 3 646 401,90 руб.", - сказали в суде.

Комплекс зданий, в которых ранее располагалось украинское посольство, находится в Москве в Леонтьевском переулке, в сервисах "Яндекс карты" и "2ГИС" объект более не отображается как диппредставительство. Сейчас здание идентифицируется как "Усадьба Уварова", а при поиске по названию "посольство Украины" сервисы указывают прежние локации.

Договор аренды на земельный участок, на котором располагался комплекс зданий посольства Украины, был расторгнут мэрией Москвы в качестве ответной меры на решение Киевского горсовета расторгнуть договор аренды с посольством России. При этом, как заявили ТАСС в МИД РФ, это не влияет на неприкосновенность самого здания посольства, остающегося в государственной собственности Украины.