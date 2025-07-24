Как отметил директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров, пассажиры смогут пользоваться в дороге всеми привычными цифровыми сервисами для работы и развлечения

КЕМЕРОВО, 24 июля. /ТАСС/. Компания МТС завершила проект по строительству сети LTE на автобане Кемерово - Новокузнецк. Таким образом, связью покрыты порядка 200 км между крупнейшими городами региона, сообщили ТАСС в филиале МТС Кемеровской области.

"Трасса Кемерово - Новокузнецк - главная транспортная артерия области, связывающая север и юг Кузбасса и соседние регионы. Ежедневно по этой дороге проезжают тысячи автомобилей. Перед нами стояла задача обеспечить здесь 100% LTE-покрытие, чтобы у водителей и пассажиров была возможность оставаться на связи и быть онлайн в любой точке пути. Это вопрос не только безопасности, но и комфорта. Например, при наличии быстро мобильного интернета можно оплачивать топливо на АЗС через приложение. Пассажиры же могут пользоваться в дороге всеми привычными цифровыми сервисами для работы и развлечения", - прокомментировал директор МТС в Кемеровской области Руслан Бекиров.

Основная часть трассы была обеспечена стабильным сигналом LTE в конце 2024 года за счет строительства новых базовых станций непосредственно возле дороги. Ранее вдоль данной трассы, идущей в обход населенных пунктов, базовых станций не было. К середине июля было запущено новое телеком-оборудование в Кемеровском и Прокопьевском муниципальных округах.

Первая за Уралом автомагистраль с разрешенной скоростью до 130 км/ч запущена в Кузбассе в 2019 году. Дорога соединяет столицы Северной и Южной агломераций Кемеровской области, а затем ведет к горнолыжному комплексу Шерегеш. Кроме этого, трасса Кемерово - Новокузнецк обеспечивает выход из южных территорий области на федеральную трассу М-53 "Байкал", в Казахстан, Монголию и Китай.