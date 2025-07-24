МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средний размер лимитов по новым выданным кредитным картам в июне текущего года сократился на 12% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и составил 100,7 тыс. руб. (в июне 2024 г. - 114,4 тыс. руб.). Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Национального бюро кредитных историй (НБКИ) со ссылкой на данные кредиторов, передающих сведения в бюро.

По данным НБКИ, по сравнению с предыдущим месяцем данный показатель в июне 2025 г. снизился на 0,4% (в мае 2025 г. - 101 тыс. руб.).

Среди 20 регионов-лидеров в данном сегменте розничного кредитования наибольший средний размер лимитов по выданным новым кредитным картам в июне этого года был отмечен в Москве (139 тыс. руб.), Московской области (117,5 тыс. руб.), Санкт-Петербурге (117,3 тыс. руб.), а также в Тюменской области (с ХМАО и ЯНАО) (110,3 тыс. руб.) и Красноярском крае (99,5 тыс. руб.).

При этом наиболее существенное сокращение среднего размера лимитов по кредитным картам в июне 2025 г. по сравнению с июнем 2024 г. продемонстрировали Тюменская (с ХМАО и ЯНАО) (-16,3%) и Ростовская (-15,7%) области, Ставропольский край (-15,6%), а также Кемеровская (-14,9%) и Воронежская (-14,8%) области. При этом единственным регионом из топ-20, в котором средний размер карточных лимитов, наоборот, вырос, оказалась Республика Башкортостан (+3,2%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за год сократился на 12,3% и 13,3% соответственно.

"Сокращение среднего размера лимитов по выданным картам по сравнению с прошлым годом обусловлено жесткой денежно-кредитной политикой регулятора по охлаждению кредитного рынка. При этом выдача новых кредитных карт в 2025 году, в целом, стабилизировалась после нескольких месяцев непрерывного снижения во второй половине прошлого года. В этой связи стоит отметить, что банки продолжают активно использовать лимит по кредитным картам в качестве эффективного инструмента управления кредитным риском", - отметил директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков.