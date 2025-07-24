Круглогодичную гостиницу на 654 номера возведут в селе Горячинск

УЛАН-УДЭ, 24 июля. /ТАСС/. ВЭБ.РФ профинансирует строительство гостиничного комплекса на берегу Байкала в Бурятии. Об этом сообщили в пресс-службе правительства республики.

"ВЭБ.РФ направит 15 млрд рублей льготного финансирования для строительства гостиничного комплекса "Чудо Байкал" на 654 номеров в селе Горячинск Бурятии. Общая стоимость строительства пятизвездочного комплекса оценивается в 18,9 млрд рублей", - сообщили в пресс-службе.

Реализация проекта направлена на развитие туристической инфраструктуры особой экономической зоны (ОЭЗ) туристско-рекреационного типа "Байкальская гавань". По словам управляющего директора ВЭБ.РФ Тимура Темиргалиева, новый гостиничный комплекс внесет значительный вклад в создание этой инфраструктуры, в развитие оздоровительного туризма. "Байкал является популярным туристическим маршрутом. Уникальная природа озера, местная культура, развитие транспортной системы, создание современных качественных мест размещения и объектов туристической инфраструктуры обеспечат многократный рост турпотоков в регион", - приводит его слова пресс-служба.

Круглогодичный гостиничный комплекс будет расположен на берегу озера Байкал, в 175 км к северо-востоку от города Улан-Удэ. Бизнес-план проекта предполагает создание гостиницы, термального комплекса с центром восточной медицины, спортивно-развлекательного комплекса.

"В селе Горячинск особый микроклимат: теплый зимой и прохладный летом. Песчаные пляжи, живописная бухта, озонированный морской воздух и горячие источники прекрасно подходят для отдыха и лечения. К территории комплекса прилегает единственный официальный пляж на берегу озера Байкал", - добавили в правительстве Бурятии.

ОЭЗ "Байкальская гавань" является одним из центральных объектов федерального проекта "Пять морей и озеро Байкал".