Такие "риски было невозможно предусмотреть на этапе принятия инвестиционных решений", отметили в Ассоциации развития возобновляемой энергетики

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 24 июля. /ТАСС/. Российские производители оборудования для возобновляемой энергетики (ВИЭ) успешно адаптировались к работе в санкционных условиях, сохранив темпы развития отрасли. Однако сдача некоторых проектов была сдвинута по срокам, об этом сообщили ТАСС в Ассоциации развития возобновляемой энергетики (АРВЭ).

"Российские производители компонентов генерирующего оборудования для ВИЭ-генерации действительно столкнулись с определенными сложностями в части адаптации цепочек поставки к условиям санкций. Повышение стоимости финансирования и ограничения на импорт отдельных компонентов сказались на сроках реализации проектов ДПМ (договоров о предоставлении мощности) ВИЭ. Реализовавшиеся риски было невозможно предусмотреть на этапе принятия инвестиционных решений. Вместе с тем, в целом участники рынка адаптировались к новым реалиям", - сообщили в ассоциации.

Как уточнили в АРВЭ, программа ДПМ обеспечила наибольший объем строительства новой генерации в России. За последние 10 лет благодаря ей введено около 4,7 ГВт на оптовом рынке электроэнергии и мощности. Помимо этого, по итогам прошедших в 2024 и 2025 году конкурсных отборов проектов ВИЭ интерес со стороны инвесторов к этому сектору сохраняется на высоком уровне. Только за последние три года было введено более 1300 МВт ВИЭ-генерации, а совокупная установленная мощность превысила достиг 6,65 ГВт. Совокупный объем инвестиций в отрасль превысил 700 млрд рублей.

"Одновременно с этим уже второй год мы наблюдаем, что стоимость электричества от ВИЭ-объектов, особенно ветра и солнца, стала значительно ниже, чем от новых газовых или угольных электростанций. Это меняет саму суть "поддержки". Сейчас речь уже не о субсидиях, а о чистой экономике. Это не только экологично, но и экономически выгодно", - пояснили в ассоциации.

С учетом сложившегося тренда на повышение конкурентоспособности возобновляемой энергетики, с 2025 года правительство стало рассматривать ветровые и солнечные станции как приоритетное средство противодействия прогнозируемым локальным дефицитам электроэнергии. Летом 2025 года пройдет первый дополнительный отбор проектов ВИЭ общим объемом в 1450 ГВт для целей сокращения дефицита электрической энергии в ОЭС Востока. Тиражирование этого механизма может стать новым драйвером для развития отрасли.