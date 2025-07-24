"Авито работа" назвала самые высокооплачиваемые профессии в промышленности

В список вошли токари, строгальщики и горные мастера, рассказали в сервисе

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средняя предлагаемая зарплата для токарей составляет 192 тыс. рублей, это самая высокооплачиваемая профессия в промышленности по итогам первой половины 2025 года. Об этом свидетельствуют результаты исследования сервиса "Авито работа", которое имеется в распоряжении ТАСС.

"По итогам первой половины 2025 года токари возглавили рейтинг самых высокооплачиваемых профессий в промышленности. Средняя предлагаемая зарплата для новых сотрудников на этой позиции составила 192 864 рублей в месяц за полный день - это на 39% больше по сравнению с аналогичным периодом 2024 года", - говорится в итогах исследования.

Вторую строчку занимают строгальщики, несмотря на узкую специализацию, эта профессия остается крайне важной для машиностроения, тяжелой и деревообрабатывающей промышленности. Средняя предлагаемая зарплата по вакансиям для строгальщиков при фиксированном графике достигла 171 517 рублей в месяц (+37%). На третьем месте профессия горного мастера. В первом полугодии 2025 года таким специалистам предлагали в среднем 160 037 рублей в месяц (+22%).

Согласно данным исследования, наиболее конкурентные зарплатные предложения сосредоточены в тяжелой и добывающей промышленности, где при этом существует высокая потребность в кадрах. Работодатели в этих отраслях готовы существенно повышать уровень зарплаты, предлагать обучение и другие нематериальные стимулы.

"По сравнению с первой половиной 2024 года для работников промышленности заметно увеличилось количество предложений с дополнительными преимуществами вроде подарков детям сотрудников (+46%) и ДМС (+16%). Соискатели в свою очередь все активнее откликаются на вакансии, где предусмотрено обучение. Только за последний год число откликов на вакансии с обучением на сварщиков выросло в 2,4 раза (+143%) за год, на шлифовщиков - на 80%, на токарей - на 36%", - отметил директор категории "Рабочие и линейные профессии" "Авито работы" Андрей Кучеренков.