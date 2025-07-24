Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропорту Сочи, они действовали с 23:08 мск 23 июля до 03:05 мск 24 июля

СОЧИ, 24 июля. /ТАСС/. Аэропорт Сочи вместе с авиакомпаниями работает над стабилизацией расписания после введения и отмены временных ограничений. Работа может занять 1-2 дня, сообщается в Telegram-канале аэропорта.

"В данный момент формируется расписание для прибытия и обслуживания всех ВС (воздушных судов - прим. ТАСС), формируется расписание работы с учетом вынужденных изменений. <...> Совместно с авиакомпаниями, мы делаем все возможное для скорейшей стабилизации регулярного расписания, но для этого понадобится 1-2 дня", - говорится в сообщении.

Согласно данным онлайн-табло аэропорта, на прилет и вылет в аэропорту Сочи в настоящий момент задерживаются около 30 рейсов.

Ранее Росавиация сообщала о введении ограничений в аэропорту Сочи, они действовали с 23:08 мск 23 июля до 03:05 мск 24 июля.