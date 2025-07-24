Заместитель министра финансов Алексей Моисеев отметил, что "сейчас поступления на уровне 30 млрд рублей" при плане в 100 млрд рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин рассчитывает перевыполнить план по доходам от приватизации на 2025 год, установленный на уровне 100 млрд рублей, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"На этот год задача - 100 млрд рублей. Сейчас поступления на уровне 30 млрд рублей. Это нормально, всегда основные сделки проходят к концу года. В прошлом году мы перевыполнили план буквально в конце декабря. Думаю, что в этом году будет то же самое. Сразу скажу, это не "большая приватизация", это продажа имущества, изъятого по решению прокуратуры", - отметил он.

Моисеев также напомнил, что перечень госкомпаний, которые должны будут приватизироваться, находится в правительстве. "У нас есть определенный список, там значительное количество компаний. Стоит задача до 2030 года обеспечить 1 трлн рублей. Несколько компаний уже согласованы, но пока окончательного решения правительства нет", - отметил он.

По словам замминистра, сохраняется общий подход к приватизации, который отражен в поручении президента, когда активы должны выставляться преимущественно на аукционе. "Многие компании зарегистрированы как ООО, а для продажи на бирже их нужно сначала перевести в АО, а затем в ПАО. Наше основное направление - это продажа на аукционе. В ряде случаев идем на то, чтобы продавать на конкурсе с инвест-условиями. Компании, имеющие стратегический характер, они продаются непосредственно на конкурсе", - отметил он.

Полный текст интервью будет опубликован в 10:00 мск.