Как сообщили в пресс-службе правительства Иркутской области, обновленный проект планировки предполагает строительство не только туристических объектов резидентов и обеспечивающей инфраструктуры, но и причальных сооружений

ИРКУТСК, 24 июля. /ТАСС/. Власти Иркутской области включили строительство причальных сооружений и создание прогулочных мест в проект планировки и межевания особой экономической зоны (ОЭЗ) "Ворота Байкала". Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.

"Обновленный проект планировки теперь предполагает строительство не только туристических объектов резидентов и обеспечивающей инфраструктуры, но и причальных сооружений. Также проектом предусматривается комплексное благоустройство территории ОЭЗ: создание прогулочного пространства, обустройство пешеходных зон и велосипедных дорожек", - приведены в сообщении слова председателя правительства Иркутской области Константина Зайцева.

ОЭЗ создана в 2007 году на площади 768 га в Слюдянском районе, включая город Байкальск. В турзоне действует нулевая процентная ставка по налогу на имущество и на землю, зарегистрированы 28 резидентов с общим объемом инвестиций 15,4 млрд рублей. Большинство гостиниц, турбаз и других мест приема гостей должны открыться в турзоне к 2028 году.

Президент РФ Владимир Путин в 2023 году поручил проработать программу развития круизного туризма и пассажирского судоходства на Байкале на период до 2035 года, она должна предусматривать совершенствование речных портов и причалов, обеспечение соблюдения экологических требований. Всего в Иркутской области в акватории Байкала находится 32 причала, состояние большинства из них не позволяет принимать большие суда.