Фермеры республики протестуют второй год, требуя от властей компенсировать потери от продолжавшейся несколько лет засухи, рекордной инфляции и потери традиционных рынков в РФ и странах СНГ

КИШИНЕВ, 24 июля. /ТАСС/. Молдавии обязательно нужен закон, обеспечивающий 50-процентную долю отечественной продукции на полках в магазинах. Об этом заявил в интервью ТАСС лидер Партии социалистов, бывший президент Игорь Додон.

"Мы требовали от них [властей] вернуться к закону, который был принят во времена моего президентства - об обязательной 50-процентной доле молдавской продукции на полках в магазинах. На меня тогда жестко давили послы стран ЕС, глава европейской миссии в Кишиневе Петер Михалко даже угрожал санкциями Брюсселя. Но нам удалось тогда договориться как с партнерами, так и с крупными торговыми сетями. Однако, как только к власти пришла Санду и ее партия, закон сразу отменили. Если мы придем к власти после предстоящих 28 сентября выборов в парламент, мы его вернем", - сказал он.

Молдавские фермеры протестуют уже второй год, требуя от властей компенсировать потери от продолжавшейся несколько лет засухи, рекордной инфляции, потери традиционных рынков в России и странах СНГ. Они также потребовали ограничить ввоз и транзит зерновых с Украины. Молдавское правительство пообещало выполнить требования аграриев, но замминистра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тарас Качка назвал планы Кишинева "крайне недружественным шагом", который "повлечет за собой неотложный запрет всего импорта из Молдавии". Аграрии в свою очередь назвали слабым правительство, которое, по их словам, не смогло отстоять интересы страны на переговорах с Украиной и ЕС о создании коридоров для экспорта зерновых через территорию республики.

Полный текст интервью будет опубликован в 08:00 мск.