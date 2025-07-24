Новосибирская область получит 29,3 млн рублей на поддержку бизнеса ветеранов СВО

Средства предусмотрены на сопровождение участников боевых действий, при заключении ими соцконтракта для осуществления предпринимательской деятельности в первые два года

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Новосибирская область получит 29,3 млн рублей на поддержку малого и среднего предпринимательства для ветеранов СВО, сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Принято решение о выделении Новосибирской области в 2025 году 29,3 млн рублей на государственную поддержку малого и среднего предпринимательства. Средства предусмотрены на сопровождение ветеранов СВО, при заключении ими социального контракта в целях осуществления предпринимательской деятельности в первые два года становления бизнеса", - цитирует пресс-служба первого зампреда Госдумы и депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Жуков сообщил о решении Комиссии Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде, касающемся Новосибирской области.

В пресс-службе уточнили, что ранее социальный контракт вошел в число мер поддержки нацпроекта "Семья". Оформить соцконтракт жители могут через центры социальной занятости, МФЦ или портал госуслуг.

В мае 2025 года в правительстве региона сообщали, что более 400 участников СВО в регионе получили социальные услуги по губернаторскому сертификату. На тот момент 40 ветеранов организовали предпринимательскую деятельность. Как утверждает облправительство, в центрах занятости налажена индивидуальная работа с военнослужащими для помощи в трудоустройстве с учетом образования и навыков, открытия собственного дела и обучения.