Были заявки на увеличение взноса в уставный капитал от компаний, которые не уходили, уточнил заместитель министра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций не получала заявок от иностранного бизнеса о возвращении на российский рынок, но было около 10 заявок на увеличение взноса в уставный капитал от тех, кто не уходил. Об этом сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов Алексей Моисеев.

"Нет. Только от компаний, которые не уходили, были заявки на увеличение взноса в уставный капитал - таких заявок около десятка было", - сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

Моисеев также отметил, что должны быть выработаны понятные критерии возвращения иностранного бизнеса, которые связаны с тем, как компания ушла, что стало с производством, как поступили с интеллектуальной собственностью, и факты наличия антироссийской риторики.

"Только в отдельных случаях мы предлагаем рассматривать данные вопросы на подкомиссии. У нас, например, в начале 2022 года не было контроля за опционными соглашениями компаний, которые покидали наш рынок. Прошло несколько лет, очевидно, что российские инвесторы вложили средства в эти компании, обеспечили как минимум сохранность и их развитие. Когда придут прежние владельцы и будут требовать по условиям опциона "вернуть за рубль", то будет несправедливо. Такие сделки должны рассматриваться на подкомиссии", - указал он.

Полный текст интервью выйдет в 10:00 мск.