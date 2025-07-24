Речь идет о разработанном ФАС законопроекте, который предусматривает запрет на установление экономически необоснованных цен на продовольственные товары

МОСКВА, 24 июля . /ТАСС/. Торгово-промышленная палата (ТПП) направила в правительство предложение о необходимости доработки планируемых поправок в закон о государственном регулировании торговой деятельности. Об этом сообщил ТАСС глава палаты Сергей Катырин.

Речь идет о разработанном ФАС законопроекте, который предусматривает запрет на установление экономически необоснованных цен (торговых надбавок, наценок) на продовольственные товары. При этом в качестве критерия признания цен и наценок "экономически необоснованными" предлагается определить их повышение более чем на 10% в течение не более чем 30 дней.

"Такие законодательные инициативы могут рассматриваться как скрытое нерыночное государственное регулирование торговых цен и наценок на все категории продовольственных товаров. Поправки, по мнению отраслевого бизнеса, не учитывают динамичность цен и наценок в рыночных условиях, зависимость цены продажи от цены закупки товара и ее изменения, а также временной промежуток между изменением закупочной и розничной цены товара", - отметил Катырин.

Кроме того, по его словам, законопроект не учитывает, что сейчас действующим законодательством Российской Федерации порядок проведения мониторинга цен и наценок, устанавливаемых отдельными хозяйствующими субъектами, в том числе поставщиками продовольственных товаров, не установлен. При этом глава ТПП отметил, что отсутствует и законодательно закрепленный перечень документов, которыми возможно подтвердить экономическую обоснованность изменения цен и наценок.

"Отсутствие прозрачных правил мониторинга и оценки экономической обоснованности цены товара и наценок может породить правовую неопределенность. Так, на ряд социально значимых категорий товаров в торговых сетях устанавливается отрицательная наценка. Согласно же законопроекту изменение наценки даже с -10% на 10% может рассматриваться контролирующими органами как экономически необоснованное", - уточнил Катырин.

По его мнению, предлагаемый подход к регулированию цен на рынке продовольственных товаров может создать условия для злоупотреблений со стороны контролирующих органов в целях оказания избыточного административного давления на хозяйствующие субъекты.