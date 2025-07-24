Руководитель департамента финансов столицы Елена Зяббарова отметила, что в 2024 году самозанятые в целом по России заработали 2,2 трлн рублей

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Средний чек на услуги самозанятых в Москве превысил 3 тыс. рублей, это вдвое превышает данный показатель по России. Об этом сообщила ТАСС руководитель департамента финансов Москвы Елена Зяббарова.

"Число самозанятых в Москве продолжает увеличиваться. Растет и их вклад в бюджет города - только за прошлый год он составил 15 млрд рублей. Это на 46% больше, чем годом ранее. Стать самозанятым просто - оформление занимает считаные минуты, налог на профессиональный доход начисляется автоматически, отчитываться перед налоговой не нужно", - сказала Зяббарова.

Она уточнила, что в 2024 году самозанятые в целом по России заработали 2,2 трлн рублей, в Москве - 536 млрд рублей.

"Чаще всего жители столицы, как и других регионов, выбирают специальный налоговый режим для работы в сфере строительства, пассажирских перевозок, маркетинга и рекламы, аренды жилья. С 2019 года самозанятых москвичей стало больше в 10 раз. В столице сегодня зарегистрировано более 2 млн человек в этом статусе - это каждый седьмой от общего числа в России. В пятерку лидеров также входят Московская область - 916 тыс. человек, Санкт-Петербург - 867 тыс. человек, Краснодарский край - 658 тыс. человек и Свердловская область - 398 тыс. человек", - добавили в пресс-службе департамента финансов.

Согласно данным Федеральной налоговой службы, средний возраст самозанятого россиянина составляет 36 лет. Мужчины чаще трудятся в строительстве и перевозках, а женщины - в индустрии красоты и рекламе. Молодые - от 14 до 17 лет - в основном подрабатывают курьерами, а старшее поколение сдает квартиры в аренду.

Как стать самозанятым

Как подчеркнули в столичном ведомстве, самозанятость является простым и удобным способом легализовать доход.

"Зарегистрироваться в этом статусе могут физические лица с 14 лет, если у подростка есть разрешение родителей. Визит в налоговую инспекцию не требуется - оформить можно через приложение "Мой налог" и его веб-версию на сайте ФНС, портал "Госуслуги" или мобильное приложение банка. Самозанятые вправе заниматься разными видами деятельности, но нельзя нанимать сотрудников, применять другие налоговые режимы и быть госслужащим (за исключением тех, кто сдает жилье в аренду)", - пояснили в пресс-службе.

Там подчеркнули, что самозанятые платят налог 4% с дохода от физических лиц и 6% - при работе с юридическими лицами или индивидуальными предпринимателями. При регистрации доступен налоговый вычет в размере 10 тыс. рублей, который уменьшает налоговую ставку, пока сумма не израсходуется. Повторно получить бонус не получится, даже если вы снимете статус самозанятого и оформите его снова. Но если не потрачена вся сумма, остаток сохранится.

"В отличие от ИП от самозанятых не требуют сдавать декларации, вести бухгалтерию или покупать онлайн-кассу. Важный момент - максимальный годовой доход не должен превышать 2,4 млн рублей. В то же время самозанятость разрешено совмещать с работой по трудовому договору: зарплата при расчете налога не учитывается, а трудовой стаж не прерывается", - заключили в департаменте финансов.