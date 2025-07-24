Основную долю перевезенных зерновых культур составила пшеница

НОВОСИБИРСК, 24 июля. /ТАСС/. Погрузка зерна на Западно-Сибирской железной дороге (ЗСЖД) составила 3,1 млн тонн в I полугодии 2025 г. Это в 2,5 раза больше, чем за такой же период предыдущего года, сообщили в пресс-службе ЗСЖД.

"Основную долю перевезенных зерновых культур составила пшеница. Также грузоотправители предъявляли к перевозке ячмень, горох, гречиху, семена льна и масличных культур", - отметили в ЗСЖД.

По данным ЗСЖД, рост обусловлен разработкой новых технологий по перевозке зерновых, популяризацией скоростного сервиса "Грузовой экспресс". Также сказались расширение присутствия компаний РФ на рынках дружественных стран и влияние субсидий правительства РФ на транспортировку продукции агропромышленного комплекса.

Со станций зерно отправляют в другие регионы РФ и на экспорт в более чем 20 стран. Зерновые поставляют в Китай, Казахстан, Египет, Саудовскую Аравию, Вьетнам и Кубу. Помимо пшеницы, компании также отправляют ячмень, горох, гречиху, семена льна и масличных культур.

О проблемах со сбытом в 2024 году

В 2024 году эксперты спрогнозировали проблемы при сбыте зерна для сибирских регионов, в том числе Омской области, одного из ведущих аграрных регионов Сибири. В частности, от импорта зерновых культур из России в 2024 году отказался Казахстан, один из основных внешнеэкономических партнеров региона. В 2025 году поставки были возобновлены. В числе проблем также называлась высокая стоимость транспортировки на Дальний Восток, в порты Новороссийска или Санкт-Петербург.