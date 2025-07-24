Гендиректор компании Арман Касенов отметил, что "транзит российской нефти в Китай также осуществляется в плановом режиме"

АСТАНА, 24 июля. /ТАСС/. Казахстан по итогам первых шести месяцев 2025 года сумел обеспечить надежный экспорт казахстанской нефти и транзит по всем ключевым направлениям в том числе через Каспийский трубопроводный консорциум (КТК). Об этом сообщил генеральный директор компании "Казтрансойл" Арман Касенов, представляя отчет в Минэнерго республики по результатам работы национального оператора за полугодие.

"Согласно отчету, транспортировка нефти на экспорт обеспечена в соответствии с графиком по всем ключевым направлениям, включая нефтепроводы "Атырау - Самара", "Атасу - Алашанькоу", порт Актау и систему КТК. Транзит российской нефти в Китай также осуществляется в плановом режиме", - сообщили в пресс-службе.

В компании "обеспечили надежный экспорт казахстанской нефти и транзит", говорится в сообщении Минэнерго.

В июне официальный представитель МИД республики Айбек Смадияров заявил, что Астана продолжает ожидать ответа украинской стороны по поводу нападения на инфраструктуру КТК, которое было совершено в 2025 году. Смадияров указал, что Казахстан предпринял "все необходимые действия по дипломатическим каналам".

Украинские дроны атаковали нефтеперекачивающую станцию "Кропоткинская" на КТК 17 февраля. Станция была выведена из эксплуатации на время ремонта, в мае ее вновь начали использовать. По КТК поставляется основной объем нефти из Казахстана на мировой рынок. В Минэнерго республики заверяли, что прокачка во время ремонта шла без перебоев, минуя эту станцию.