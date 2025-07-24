Как уточнил вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, туроператоры корректируют программы уже начатых круизов и меняют маршруты ближайших рейсов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Круизные операторы могут понести убытки на сумму свыше 1 млрд рублей в результате аварии на Городецком гидроузле. Об этом сообщают "Известия" со ссылкой на вице-президента ассоциации "Альянс туристических агентств" (АТА) Александра Мкртчяна.

Собеседник газеты заявил, что ущерб для круизных операторов может составить 1 млрд рублей в зависимости от срока устранения аварии. При этом он отметил, что в дальнейшем операторы смогут потребовать с виновника случившегося расходы, понесенные из-за аварии.

Как уточнил "Известиям" вице-президент Российского союза туриндустрии Дмитрий Горин, туроператоры корректируют программы уже начатых круизов и меняют маршруты ближайших рейсов. Однако пока неясно, какое число круизов будет затронуто, так как неизвестны сроки проведения ремонтных работ.

По информации Министерства транспорта России, утром 22 июля на Городецком гидроузле произошло обрушение оголовка камеры 15-го и 16-го шлюзов при проведении работ по строительству дополнительной камеры 15А. Ширина шлюза составляет порядка 30 м, часть оголовка над водой выступает на 2 м, ее демонтируют. Судоходство временно приостановили. На место происшествия направлены представители Росморречфлота и ФКУ "Ространсмодернизация". При министерстве создан оперативный штаб для координации работ на гидроузле.

На момент аварии через шлюз планировали пройти 10 пассажирских судов с 1,5 тыс. пассажиров. Пять теплоходов отправили по другим маршрутам. Еще 14 пассажирских судов планировали пройти через узел с 23 по 25 июля. Их маршруты при необходимости также скорректируют.