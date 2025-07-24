Два чиновника сообщили изданию, что российские контрагенты не обеспокоены и поставки будут осуществляться в обычном режиме

НЬЮ-ДЕЛИ, 24 июля. /ТАСС/. Введенные Европейским союзом санкции в отношении российских энергоносителей не окажут серьезного влияния на нефтеперерабатывающую отрасль Индии. Об этом сообщили изданию Business Standard представители отрасли и трейдеры.

"Введение этих санкций потребует некоторых корректировок и дополнительных расходов, особенно для частных нефтеперерабатывающих компаний, но для государственных нефтяных компаний все останется как обычно", - заявил изданию старший трейдер государственной нефтеперерабатывающей компании.

Как отмечает издание, представители нефтяных госкомпаний, на долю которых в 2025 календарном году пришлась почти половина общего объема импорта российской нефти в размере 1,8 млн баррелей в сутки и которые обеспечивают большую часть внутреннего спроса страны на топливо, в ближайшие несколько дней начнут переговоры с российскими партнерами о поставках нефти из РФ в сентябре.

Два чиновника сообщили изданию Business Standard, что российские контрагенты не обеспокоены и поставки будут осуществляться в обычном режиме. Однако они предупредили, что возможны изменения фрахтовых ставок и скидок. Кроме того, хотя в целом уровень поставок российской нефти будет высоким, некоторые потоки могут быть перенаправлены между нефтеперерабатывающими заводами.

"Учитывая время, отведенное на переходный период, множество вариантов поставок нефти и использование продукции в Индии, воздействие на страну, скорее всего, будет ограниченным", - заявил старший вице-президент по товарным рынкам исследовательской компании Rystad Energy Панкадж Шривастава.

Санкции ЕС

Ранее послы стран ЕС после двух месяцев дискуссий согласовали 18-й пакет санкций против России, в который вошли более 50 физлиц и организаций. Новые рестрикции, в частности, затронули 22 российских банка, "Северные потоки", НПЗ "Роснефти" в Индии. Потолок цен на российскую нефть снижен с $60 до $47,6 за баррель. Под запрет попал и импорт в ЕС нефтепродуктов на основе российской нефти.

Индия является третьим по величине потребителем нефти в мире с высоким уровнем зависимости от ее импорта (превышает 85%). Индийские НПЗ закупают сырье более чем в 30 странах, в том числе в России. Как заявлял в интервью ТАСС министр нефти и газа Индии Хардип Сингх Пури, сотрудничество Москвы и Нью-Дели, особенно в энергетической сфере, остается на высоком уровне и развивается даже на фоне международной нестабильности. Доля России в общем объеме импорта республики стабильно превышает 30%.