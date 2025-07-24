Обычно это "фонд, зарегистрированный в дружественной стране, но с деньгами как от дружественных, так и недружественных инвесторов", рассказал замминистра финансов Алексей Моисеев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин видит интерес иностранных инвесторов к российскому фондовому рынку. Этому, в том числе, способствовал указ президента РФ об инвестициях в ценные бумаги, торгуемые на бирже, сообщил в интервью ТАСС заместитель министра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Интерес от инвесторов есть. При этом президент подписал указ, которым установил, что если инвестиции идут в ценные бумаги, торгуемые на бирже, - мы говорим про акции ПАО и про облигации, - то правила дружественных/ недружественных инвесторов применяться не будут. После выхода этого указа к нам стали обращаться потенциальные инвесторы, которые создают инвестиционные фонды под такие вложения. Обычно это выглядит так: фонд, зарегистрированный в дружественной стране, но с деньгами как от дружественных, так и недружественных инвесторов", - рассказал Моисеев.