Глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев отметил, что страна должна иметь все виды энергетики и должна развивать их все достаточно сбалансированно

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Реализация проектов по строительству атомных станций позволит обеспечить стабильную работу энергосистемы России. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Те проекты атомных станций, которые сегодня обсуждаются, по которым уже принято решение или которые [находятся] на стадии принятия решения, крайне важны. Они должны быть в том числе для обеспечения стабильной работы энергосистемы страны в целом", - сказал он.

По словам Николаева, атомные станции малой мощности позволяют решать вопросы развития изолированных труднодоступных территорий. "В частности, вот по добыче полезных ископаемых. Одновременно с этим, конечно же, очень серьезное такое оказывает положительное влияние на социальное развитие", - пояснил глава комиссии.

Николаев отметил, что Россия должна иметь все виды энергетики и должна развивать их все достаточно сбалансированно. Так, у России есть большой потенциал для развития гидроэнергетики. "У нас недооценена все-таки гидроэнергетика. Хотя первичные вложения, конечно, достаточно большие в строительство гидростанций, но вместе с тем и это самая дешевая энергия сегодня в мире. <…> Россия здесь [имеет] просто огромный и колоссальный потенциал, который используется всего на 20-30%. Здесь у нас возможности и в мировом масштабе просто колоссальны", - добавил он.

Ранее в госкорпорации "Росатом" сообщали, что на период после 2035 года в генеральной схеме предусмотрены новые регионы для строительства АЭС - Урал, Сибирь, Дальний Восток, а также новые типы реакторов, в том числе реакторы на быстрых нейтронах, необходимые для замыкания ядерного топливного цикла, и энергоблоки средней и малой мощности. В общей сложности до 2042 года запланирован ввод 38 энергоблоков АЭС суммарной мощностью 29,3 ГВт.