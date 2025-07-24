Александр Исаевич добавил, что по итогам первого квартала количество занятых в секторе МСП превысило 30 млн человек с учетом самозанятых

МОСКВА, 24 июля./ТАСС/. После обновления реестра МСП численность малых и средних предприятий в России составила около 6,4 млн, то есть свыше 80% всех организаций и ИП в России, сообщил ТАСС генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

"В единых государственных реестрах юрлиц и индивидуальных предпринимателей на ту же дату содержатся порядка 7,9 млн записей. То есть 81% всех организаций и ИП в нашей стране - это малый и средний бизнес", - сказал Исаевич.

Он добавил, что по итогам первого квартала количество занятых в секторе МСП превысило 30 млн человек с учетом самозанятых.

"Малый и средний бизнес активно развивается, создаются и расширяются малые производства. Тем самым создаются новые рабочие места. И сегодня уже более 40% от общего количества занятых в стране работают в сегменте МСП. А это два из пяти сотрудников", - отметил глава Исаевич.

Он привел данные Минтруда России, согласно которым общее количество занятых в экономике РФ составляет 74,6 млн человек.