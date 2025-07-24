ГЭС и ГАЭС "Русгидро" снизили выработку на 6,9% - до 56,1 млрд кВт⋅ч, говорится в отчете компании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Станции "Русгидро" в январе - июне 2025 года выработали 71,9 млрд кВт⋅ч электроэнергии, что на 6,2% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в отчете компании.

ГЭС и ГАЭС "Русгидро" снизили выработку на 6,9% - до 56,1 млрд кВт⋅ч, тепловые станции выработали 15,6 млрд кВт⋅ч электроэнергии (-3,3%).

Отпуск тепловой энергии на Дальнем Востоке сократился на 0,9% и составил 17 млн Гкал, а общий полезный отпуск энергосбытовых компаний достиг 26,3 млрд кВт⋅ч (+0,8%).