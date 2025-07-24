Такая нефть может нанести ущерб оборудованию

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Британская и итальянская нефтегазовые компании - BP и Eni - располагают информацией о поставках загрязненной органическими хлоридами азербайджанской нефти, что способно нанести ущерб оборудованию. Об этом сообщило агентство Bloomberg.

Согласно заявлению BP, ей стало известно о проблемах с загрязнением некоторых партий нефти из Азербайджана, поступающих в Турцию по трубопроводу Баку - Тбилиси - Джейхан протяженностью около 1,8 тыс. км. Компания "была уведомлена о потенциальной проблеме с качеством, связанной с наличием органических хлоридов в некоторых партиях нефти, поставляемой по трубопроводу BTC (Баку - Тбилиси - Джейхан - прим. ТАСС)". "Проводится оценка качества сырой нефти на всех объектах вдоль трубопровода", проинформировала BP.

Итальянская Eni затем заявила, что приобрела партию загрязненной нефти, и часть сырья попала в ее систему нефтепереработки. "Нефть, уже поступающая в нашу систему, будет переработана надлежащим образом с исключением рисков для окружающей среды, здоровья и безопасности", - говорится в заявлении представителя компании.

Эти проблемы, по свидетельству Bloomberg, уже повлияли на стоимость азербайджанской нефти. На этой неделе две партии марки Azeri Light были, по сведениям трейдеров, проданы по самым низким ценам за последние несколько лет.