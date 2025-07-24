Мэр Москвы Сергей Собянин отметил, что московские предприниматели из сфер видеоигр и издательского дела отправятся в Индию, Индонезию, Китай и другие страны

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Еще восемь бизнес-миссий совершат в 2025 году московские предприниматели из видео индустрии и издательской сферы. Они планируют побывать в Индии, Индонезии и Китае, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в личном блоге.

"В этом году при поддержке Агентства креативных индустрий пройдет еще 8 бизнес-миссий: московские предприниматели из сфер видеоигр и издательского дела отправятся в Индию, Индонезию, Китай и другие страны", - написал мэр.

По словам Собянина, в 2024 году благодаря мероприятиям Агентства креативных индустрий Москвы предприниматели заключили порядка 100 экспортных контрактов и соглашений с иностранными партнерами, а также участвовали в пяти зарубежных бизнес-миссиях, посвященных видеоиграм и кино.