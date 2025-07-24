Пользуются спросом и килограммовые, и даже стандартные слитки весом 12 кг, отметил замминистра финансов РФ Алексей Моисеев

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минфин России видит стабильный спрос на золото в РФ, при этом достаточно высокий спрос у физлиц на мерные слитки размером 50-100 граммов. Золото сейчас является единственной альтернативой иностранной валюте в вопросе сбережений, заявил в интервью ТАСС замминистра финансов РФ Алексей Моисеев.

"Спрос стабильный. При этом достаточно высокий спрос у физических лиц на мерные слитки размером 50-100 граммов. Пользуются спросом и килограммовые, и даже стандартные слитки весом 12 кг", - сказал он, комментируя ситуацию со спросом на золото в России.

"Вы знаете, экономическая риторика, которую мы сейчас наблюдаем в мире, указывает на то, что иностранная валюта, в которой все привыкли хранить сбережения, не является надежным способом хранения. Золото сейчас является единственной альтернативой", - подчеркнул замминистра.

Полный текст интервью выйдет в 10:00 мск 24 июля.