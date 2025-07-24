Минпромторг и Минсельхоз согласовали предложения по "вилке" цен на ряд товаров

Ожидается, что установление минимальной и максимальной цен на продукты "борщевого" набора и социально значимые товары благотворно скажется на ценах на продукты питания, отметил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Минпромторг согласовал с Минсельхозом предложения по механизму "вилки" цен, идет подготовка документов к их реализации. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь - замминистра промышленности и торговли РФ Роман Чекушов.

Ожидается, что установление минимальной и максимальной цен на продукты "борщевого" набора и социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов производителей с торговыми сетями в перспективе благотворно скажется на ценах на продукты питания, отметил Чекушов.

"Наши предложения мы концептуально согласовали с Минсельхозом России, сейчас совместно готовим все необходимые решения и документы для их реализации. В частности, предполагается утвердить перечень таких товаров, прописать все необходимые регламентные процедуры, создать ценовую комиссию, в которую войдут представители государственных органов, отраслевых и торговых ассоциаций, а также субъектов РФ", - сказал замминистра.

По его словам, основной задачей этого механизма является сглаживание ценовых сезонных колебаний, которым подвержены некоторые продукты. А диапазоны отпускных цен предусмотрены так, чтобы исключить возможность снижения рентабельности сельхозпроизводителей.

"В предложениях предусмотрены условия не только для производителей, но и для торговых сетей и маркетплейсов, которые должны будут закупать не менее 80% объемов регулируемых товаров в пределах диапазонов отпускных цен по долгосрочным договорам. Остальные 20% можно будет закупать иным способом, в том числе на тендерах", - уточнил Чекушов, добавив, что инициатива не приведет к дефициту товаров.

Ранее в Минпромторге сообщали, что министерство и торговые сети предлагают установить механизм, который фиксирует диапазон цен от минимальной до максимальной на продукты "борщевого" набора и социально значимые товары при заключении долгосрочных контрактов сетей с поставщиками.