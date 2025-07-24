Глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика" Айсен Николаев считает, что это позволит обеспечить ликвидацию энергодефицита на территории Дальнего Востока

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Республика Якутия, Амурская область и Хабаровский край имеют наиболее благоприятные условия для реализации проектов по строительству гидроэлектростанций. Об этом сообщил в интервью ТАСС глава комиссии Госсовета по направлению "Энергетика", глава Республики Саха (Якутия) Айсен Николаев.

"Я считаю, что <…> юг Якутии, север Амурской области, часть Хабаровского края как раз очень благоприятны с точки зрения реализации проектов по строительству гидроэлектростанций", - сказал он.

По его словам, это позволит обеспечить ликвидацию энергодефицита на территории Дальнего Востока. "[Они] могут служить локомотивом для экспорта энергетики в Китай, такая потребность в Китае все равно есть. Ну и для такого ускоренного развития Дальнего Востока", - пояснил глава комиссии.

Ранее замминистра энергетики РФ Евгений Грабчак сообщал, что Министерство энергетики предложит правительству РФ комплексный подход по поддержке гидроэнергетики на Дальнем Востоке. Программа предусматривает поиск финансирования строительства новых объектов генерации. По его словам, в Генеральной схеме размещения объектов электроэнергетики до 2042 года уже определены объемы строительства новых объектов генерации, которые дадут около 10 ГВт мощности.