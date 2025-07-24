Агентство стратегических инициатив уже разработало предложение по включению новых кодов в ОКВЭД, отражающих реалии и специфику креативной экономики

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Формирование экосистемы, которая позволит поддерживать рост числа самозанятых и индивидуальных предпринимателей, способствуя их переходу в статус обществ с ограниченной ответственностью и дальнейшему выходу на экспортные рынки, должно стать одной из задач государственной политики в сфере поддержки предпринимательства. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Агентства стратегических инициатив (АСИ).

"Задача агентства - способствовать формированию государственной политики, ориентированной на поддержку роста самозанятых и индивидуальных предпринимателей, их развитие вплоть до статуса ООО и потенциального выхода на экспорт. Нужно формулировать экосистему создания и поддержки этих компаний на каждой стадии данного развития. Экосистему, способствующую появлению новых бизнесов и сопровождения их развития по мере их роста. На это должна быть направлена вся политика государства, в том числе все меры поддержки", - сказано в сообщении.

В АСИ уточнили, что агентство считает приоритетом поддержку не только крупных компаний, но и субъектов МСП. По данным агентства, малые формы бизнеса преобладают в структуре креативных индустрий.

Кроме того, в пресс-службе отметили, что АСИ уже разработало предложение по включению новых кодов в Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД), отражающих реалии и специфику креативной экономики. Эти предложения планируют направить в Минэкономразвития РФ, ответственное за ОКВЭД.

Ранее председатель правительства РФ Михаил Мишустин дал поручение до 2036 года разработать стратегию развития креативной экономики. Для исполнения стратегии развития креативной экономики составят план мероприятий, добавили в кабмине. В частности, будет создан национальный рейтинг регионов по развитию креативных индустрий, и пополнен перечень видов деятельности, относящихся к этой сфере. С этой целью предполагается внести изменения в ОКВЭД. Еще одно планируемое мероприятие - регуляторный сбор и анализ обратной связи от субъектов креативных индустрий.