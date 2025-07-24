Как сообщили в компании, бесперебойное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и поставок газа из Ирана

ЕРЕВАН, 24 июля. /ТАСС/. Подача российского газа в Армению с 24 июля временно приостановлена из-за аварийно-восстановительных работ в Грузии. Об этом сообщило предприятие "Газпром Армения".

"В связи с необходимостью проведения аварийно-восстановительных работ на участке "Казах - Сагурамо" транзитного магистрального газопровода "Северный Кавказ - Закавказье" на территории Грузии, с 07:00 часов 24 июля до 19:00 часов 26 июля будет временно приостановлена подача природного газа в Армению", - отмечается в релизе.

Как сообщили в компании, "в указанный период бесперебойное и надежное газоснабжение потребителей республики будет осуществляться без ограничений за счет внутренних резервов и дополнительных объемов поставок природного газа из Ирана".