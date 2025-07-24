АТОР: курортные локации в Таиланде находятся далеко от границы с Камбоджей

Массового туристического потока в Камбоджу нет, сообщили в Ассоциации туроператоров России

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Массового туристического потока в Камбоджу нет, а курортные локации в Таиланде находятся далеко от границы, сообщили ТАСС в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

"В Камбоджу массового турпотока нет. Разве что индивидуалы. А курортные локации в Таиланде далеко от границы. Приграничная область с Камбоджей не - курортная область. Экскурсии через границу уже долгое время приостановлены", - говорится в сообщении.

Ранее Вооруженные силы Камбоджи начали контрнаступление против тайских войск после вооруженного инцидента, произошедшего сегодня рано утром на границе двух стран. Об этом сообщила газета Khmer Times со ссылкой на пресс-секретаря министерства национальной обороны Камбоджи генерала-лейтенанта Мали Сочхеат. По ее словам, вооруженные столкновения произошли вдоль камбоджийско-таиландской границы в провинции Оддар-Миенчей.