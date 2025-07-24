Больше всего незаконной продукции задержали на таможенных постах в Казани, Владивостоке, Новосибирске и в Москве

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центральная почтовая таможня (ЦПТ) с начала года выявила контрафактные товары в посылках на сумму 233 млн рублей, всего было обнаружено более трех тыс. международных почтовых отправлений с контрафактом, сообщается в Telegram-канале Федеральной таможенной службы (ФТС) России.

Основными предметами контрафакта были автоаксессуары, обувь, сумки, техника по уходу за волосами, игрушки, лекарственные и косметические средства. Наибольшее количество такой продукции задержали на таможенных постах в Казани, Владивостоке, Новосибирске и Москве.

"Центральная почтовая таможня на плановой основе повышает уровень контроля за ввозом товаров. Мы пресекаем пересылку отправлений, содержащих как штучные экземпляры, так и множество контрафактной продукции. <...> В настоящее время на базе Российской таможенной академии ведется работа по разработке и внедрению ИИ для обнаружения в МПО ограниченных и запрещенных товаров, в том числе контрафакта", - отметил начальник ЦПТ Алексей Накрошаев, слова которого приводятся в сообщении.