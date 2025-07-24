Председатель КНР 24 июля принял в пекинском Доме народных собраний главу Еврокомиссии Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Китайские власти и руководство Евросоюза должны оказать поддержку порядку, сложившемуся в мире после Второй мировой войны, а также способствовать мирному урегулированию международных споров. Об этом заявил председатель КНР Си Цзиньпин.

"КНР и ЕС должны совместно поддерживать международные правила и порядок, которые были установлены после окончания Второй мировой войны, идти в ногу со временем, продвигать создание более справедливой и разумной системы глобального управления, - приводит Центральное телевидение Китая слова Си Цзиньпина, который 24 июля принял в пекинском Доме народных собраний (парламент) главу Еврокомиссии (ЕК) Урсулу фон дер Ляйен и председателя Евросовета Антониу Кошту. - Китайская сторона и Евросоюз должны поддерживать мирное урегулирование международных споров политическими методами".

Как уточнил китайский лидер, Пекин "всегда исходит из сути дела", выступает за примирение и переговоры, стремится к урегулированию проблем и устранению причин, которые приводят к возникновению противоречий. Он подтвердил, что КНР готова усилить координацию с ЕС, содействовать успешному проведению конференции ООН по климатическим изменениям, которая состоится в этом году, "вносить еще больший вклад в глобальный переход к "зеленой" экономике".

Си Цзиньпин также выразил готовность наладить политический диалог и практическое сотрудничество с Евросоюзом в области искусственного интеллекта, совместно содействовать "равноправной и упорядоченной многополярности мира, всеобъемлющей и инклюзивной экономической глобализации".