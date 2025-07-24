По словам Урсулы фон дер Ляйен, перебалансировка торговли необходима не для оптимизации, а для ее сохранения

ПЕКИН, 24 июля. /ТАСС/. Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен на саммите в Пекине призвала Китай к "перебалансировке торговли", подчеркнув, что экономические отношения КНР и ЕС достигли "переломного момента".

"Объем нашей торговли достигает €2 млрд в день. Но по мере того, как наши отношения углубляются, углубляется и их несбалансированность. Мы достигли переломного момента", - сказала она на церемонии открытия саммита, посвященного 50-летию дипломатических отношений ЕС и КНР.

По ее словам, перебалансировка торговли необходима не для оптимизации, а для ее сохранения. Она призвала Пекин "признать взаимные озабоченности и найти реальные решения".

Речь идет о четырех базовых запросах ЕС. Во-первых, Брюссель обвиняет Пекин в доминировании на европейских рынках за счет товаров, получающих значительные государственные субсидии, что в ЕС считают "нечестной конкуренцией". Во-вторых, ЕС требует от Китая предоставить более широкий доступ для европейских компаний на свой рынок, в частности смягчив для них условия доступа к участию в китайских госзакупках. В-третьих, ЕС настаивает на предоставлении более широких возможностей европейскому бизнесу для инвестиций в Китае. И, наконец, в-четвертых, ЕС призывает Китай смягчить меры контроля экспорта редкоземельных элементов.

В свою очередь, глава Европейского совета Антониу Кошта в своем вступительном слове призвал Китай приложить усилия для сохранения "миропорядка, основанного на правилах".

Европейские лидеры не упомянули на открытии саммита с Китаем о главном геополитическом раздражителе для ЕС - широком сотрудничестве Китая с Россией. Также не упоминался конфликт на Украине.

Саммит ЕС - КНР проходит в условиях их торговых войн с США. Противостояние вынуждает Пекин и Брюссель искать способы компенсировать вызванные американскими пошлинами экономические потери и более гибко выстраивать отношения друг с другом.