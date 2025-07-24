Выработка электроэнергии ОГК-2 в I полугодии снизились на 5,7%

Отпуск тепловой энергии снизился на 13,1%

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Станции ОГК-2 в январе - июне текущего года выработали 26,4 млрд кВт-ч электроэнергии, что на 5,7% меньше, чем за аналогичный период 2024 года, говорится в сообщении компании.

"Снижение объемов производства обусловлено уменьшением востребованности генерирующего оборудования", - отметили в ОГК-2.

Отпуск тепловой энергии снизился на 13,1% - до 2,663 млн Гкал. В ОГК-2 уточнили, что основной причиной уменьшения показателя послужило снижение потребления тепловой энергии от Киришской ГРЭС и Сургутской ГРЭС-1.

ОГК-2 - компания тепловой генерации. Крупнейшими акционерами являются "Центрэнергохолдинг", который входит в "Газпром энергохолдинг" (73,42%), "Мосэнерго" (3,88%) и "Газпром энергохолдинг" (3,65%).