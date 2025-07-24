В пресс-службе Центра развития перспективных технологий сообщили, что стороны планируют поддерживать участников рынка

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ, оператор системы "Честный знак") и Ассоциация деловых партнеров в сфере внешнеэкономической деятельности (АДП ВЭД) намерены совместно реализовывать инициативы, направленные на внедрение и популяризацию цифровой маркировки товаров, ввозимых в Россию. Это подразумевает соглашение о сотрудничестве, подписанное сторонами, сообщила пресс-служба ЦРПТ.

"Основная цель сотрудничества ЦРПТ и Ассоциации деловых партнеров в сфере ВЭД - создать интегрированную систему поддержки владельцев таможенных складов, сочетающую цифровые технологии, вопросы практической работы по маркировке импорта с упрощением процедур", - говорится в сообщении.

Как проинформировали в пресс-службе, стороны намерены реализовывать комплексную поддержку участников рынка. В частности, в рамках сотрудничества будут проводиться совместные семинары, круглые столы и конференции, а также обмен методическими и аналитическими материалами, опытом работы практической организации процесса маркировки.

Данное соглашение является важным шагом для выстраивания прозрачного диалога между бизнесом и оператором системы маркировки, пояснил заместитель генерального директора ЦРПТ Реваз Юсупов.

"Мы сможем не только оперативно реагировать на запросы рынка, но и совместно прорабатывать решения для сложных кейсов - например, при маркировке новых товарных групп или улучшении процессов маркировки на таможенных складах. Наша цель - сделать так, чтобы инициативы бизнеса были услышаны, а их реализация в рамках системы "Честный знак" стала максимально комфортной", - добавил Юсупов, чьи слова цитирует пресс-служба.

В свою очередь, генеральный директор АДП ВЭД Юрий Мальцев отметил, что сотрудничество позволит создать более комфортные условия для бизнеса и минимизировать риски нарушения законодательства. "Для нас важно, чтобы участники ВЭД могли оперативно получать актуальную информацию о планах по изменению нормативных документов и организации технологических процессов маркировки товаров с целью снижения административной нагрузки", - сказал Мальцев, его слова приводятся в сообщении.