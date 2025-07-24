Сведения о якобы заинтересованности не соответствуют действительности и искажают фактическое положение дел, сообщили в пресс-службе компании

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. ГК "Деметра-холдинг" опровергла информацию о приобретении активов группы "Русагро", сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

Ранее газета "Ведомости" со ссылкой на источник написала, что "Деметра-холдинг" ведет переговоры о приобретении масложировых и зерновых активов группы компаний "Русагро".

"В связи с публикацией в газете "Ведомости" от 24 июля 2025 года ("Находящийся под арестом Мошкович может продать часть активов") заявляем, что группа компаний "Деметра-холдинг" не проявляла и не проявляет интереса к приобретению каких-либо активов группы "Русагро" и не ведет переговоров по данному вопросу. Сведения о нашей якобы заинтересованности не соответствуют действительности и искажают фактическое положение дел", - говорится в сообщении.