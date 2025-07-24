Bloomberg: в Канаде призывают к восстановлению отношений с КНР из-за пошлин США

По информации агентства, региональные лидеры подчеркнули необходимость отмены ограничений на импорт товаров из КНР, которые вступили в силу в 2024 году

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Высокопоставленные канадские чиновники считают необходимым восстановить торговые отношения с Китаем в связи с тарифной политикой президента США Дональда Трампа и введением им пошлин в отношении Канады. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

По информации агентства, 22 июля премьер-министры канадских провинций призвали главу правительства Марка Карни к развитию торгового сотрудничества с Пекином. Региональные лидеры подчеркнули необходимость отмены ограничений на импорт товаров из КНР, которые вступили в силу в 2024 году. Тогда Канада обложила 100-процентным тарифом китайские электрокары, а также установила 25-процентные пошлины на изделия из стали и алюминия.

"Первоначальные пошлины, введенные Канадой в попытке заручиться поддержкой [американского] президента, на мой взгляд, не дали ожидаемого результата <...>. Федеральному правительству будет необходимо пересмотреть тарифную политику в отношении торговых партнеров по всему миру, учитывая, что мы не хотим оказаться раздавленными между двумя крупнейшими экономиками мира", - заявил премьер-министр провинции Британская Колумбия Дэвид Эби.

В свою очередь Ваб Кинью, глава провинции Манитоба - одного из крупнейших сельскохозяйственных экспортеров Канады, заявил, что в разговоре с Карни отметил необходимость выработать курс, который обеспечит Канаде "пространство для маневра" в условиях действия торговых ограничений со стороны США и Китая. Глава провинции Саскачеван Скотт Мо заявил Bloomberg, что КНР - второй по значимости торговый партнер для его региона. Он призвал к перезагрузке отношений Канады и КНР.

2 апреля Трамп объявил, что США установят минимальную ставку таможенных пошлин на импортные товары в размере 10%, для отдельных государств он определил индивидуальные пошлины. Американская администрация с 3 апреля ввела таможенные пошлины в размере 25% на все импортируемые автомобили, в том числе из Канады, в тот же день Оттава установила ответные пошлины в размере 25% на все импортируемые из США автомобили, однако позже Карни распорядился отложить введение новых пошлин на 6 месяцев. 8 июля на заседании своего кабинета Трамп заявил о намерении ввести пошлины на медь на уровне 50%, чтобы стимулировать американскую металлургическую промышленность. В конце мая Трамп заявил о повышении пошлин на сталь и алюминий, в том числе из Канады, с 25% до 50%.