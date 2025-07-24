От граждан поступило почти 11,6 тыс. заявок за I полугодие, отметили в Роспатенте

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Количество заявок на регистрацию личных брендов в России в I полугодии выросло на 19%, сообщили в пресс-службе Роспатента.

"Личные бренды набирают популярность, их количество растет. За минувшие полгода от граждан поступило почти 11,6 тыс. заявок на регистрацию товарных знаков, что на 19% превышает аналогичный показатель 2024 года. Доля обращений от физлиц превысила 18% от всех заявок на товарные знаки, поданных российскими заявителями", - отметили в ведомстве.

В июне 2023 года самозанятые граждане и частные лица получили право регистрировать личные товарные знаки. За два года они подали более 40 тыс. соответствующих заявок.

"Возможность регистрировать личные бренды сразу стала популярной среди россиян без статуса индивидуальных предпринимателей. Граждане наиболее активно осваивают потребительские рынки и сферу услуг", - уточнил глава Роспатента Юрий Зубов.

В заявках представлены сегменты одежды и обуви (21%), программное обеспечение и электроника (18%). Среди услуг чаще всего представлены продажа, реклама и продвижение товаров (43%), образование, развлечение и фитнес (18%).