Курс юаня к рублю вырос до 10,97 руб.

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Российский рынок акций в начале основной торговой сессии демонстрировал снижение индекса Мосбиржи на 0,19%, до 2 835,79 пункта, индекс РТС также снижался на 0,19% - до 1 138,77 пункта, свидетельствуют данные торговой площадки на 10:00 мск.

К 10:05 мск индекс Мосбиржи ускорил снижение и находился на уровне 2 835,31 пункта (-0,21%), индекс РТС находился на отметке 1 138,57 пункта (-0,21%).

Курс юаня к рублю вырос на 2,6 коп. по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов и составил 10,97 руб., свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.

К 10:06 мск юань ускорил рост и находился на отметке в 10,98 руб. (+3,6 коп.)