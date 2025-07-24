Компания приступила к строительству первого этапа жилого квартала "Семейный квартал "Береговой" на набережной Нижне-Исетского пруда

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Федеральный девелопер "Талан" запускает два новых проекта в Екатеринбурге и Новосибирске, в которые планирует инвестировать порядка 47 млрд руб. Об этом говорится в сообщении компании.

"В Свердловской области девелопер приступил к строительству первого этапа жилого квартала "Семейный квартал "Береговой" на набережной Нижне-Исетского пруда. В Новосибирской области застройщик готовится реализовать жилой квартал в рамках проекта комплексного развития территории (КРТ) микрорайона "Клюквенный". Общая сумма инвестиций в два проекта может составить порядка 47 млрд рублей", - отмечается в сообщении.

Общая площадь жилого квартала (ЖК) в Екатеринбурге составит 8,3 га проект планируется реализовать в пять этапов. На первом этапе будет построено шесть жилых секций. Концепция благоустройства квартала включает в себя сквер, который соединят с набережной Нижне-Исетского пруда.

Жилой квартал в Новосибирске станет частью проекта КРТ общей площадью 205,6 га. Под строительство квартала компания приобрела участок более 8,6 га, планируется построить 110 тыс. кв. м жилья. На территории комплекса планируется сохранение более 700 взрослых деревьев и создание двух новых скверов.

"В своих проектах в разных городах мы стремимся использовать единый подход к мастер-планированию территории - максимально сохранять природную среду и особенности каждой локации, интегрируя в проект ландшафтные особенности, рельеф, существующее озеленение и водные объекты", - приводятся в сообщении слова заместителя генерального директора по маркетингу УК "Талан" Натальи Гарифуллиной.