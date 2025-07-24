Все страны будут стремиться к этому уровню, отметил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес

НЬЮ-ЙОРК, 24 июля. /ТАСС/. Филиппины надеются снизить торговые пошлины, введенные президентом США Дональдом Трампом, с 19% до 15%. Об этом заявил посол Филиппин в США Хосе Мануэль Ромуальдес в интервью Bloomberg TV.

"Как я понимаю, президент Трамп заявил, что максимальное понижение [тарифа], на которое он готов, - это до 15%. Очевидно, что все страны будут стремиться к этому уровню", - отметил посол.

Ранее лидеры двух стран заключили торговое соглашение, о чем Трамп объявил в социальной сети Truth Social. По условиям сделки Манила будет придерживаться в отношениях с Вашингтоном политики "открытого рынка и нулевых пошлин", а филиппинские товары будут облагаться в США пошлиной в размере 19%. Страны также договорились сотрудничать в военной сфере. Позже президент Филиппин Фердинанд Маркос - младший подтвердил, что Манила отменит пошлины на ввоз автомобилей из США и нарастит импорт американских товаров, в частности, сои, пшеницы и фармацевтической продукции.

Ранее Япония и США договорились о торговой сделке, которая подразумевает снижение универсальных пошлин со стороны Вашингтона до 15%. Кроме того, дополнительные пошлины, установленные на импорт японских автомобилей, также будут уменьшены до 15%.

2 апреля Трамп объявил о введении таможенных пошлин на продукцию 185 стран и территорий. Универсальные тарифы в размере 10% вступили в силу 5 апреля, индивидуальные - 9 апреля. В частности, пошлины на импорт японских товаров должны были составить 25%. В тот же день президент США сообщил о 90-дневной приостановке действия части ответных пошлин, что, как пояснили в Белом доме, связано с проведением торговых консультаций. На этот период действует универсальный тариф в размере 10%. 7 июля Трамп подписал указ о переносе крайнего срока для заключения торговых соглашений с 9 июля на 1 августа.