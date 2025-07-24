Сбер снизил ставки по "Семейной ипотеке" с увеличенной суммой кредита

Новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС, отметил директор департамента "Домклик" Сбера Алексей Лейпи

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. Сбер снизил ставки по программе "Семейная ипотека" на сумму кредита больше установленного лимита на 0,9% - до 16,3% для Московского региона, Санкт-Петербурга и Ленинградской области и до 16,2% - для остальных регионов. Об этом рассказал директор департамента "Домклик" Сбера Алексей Лейпи на конференции Domclick Digital Day в Тюмени.

"Сбер снизил ставки по программе "Семейная ипотека" на сумму кредита свыше установленного лимита на 0,9%: с 17,2% до 16,3% для Москвы, Санкт-Петербурга, Московской и Ленинградской областей, а также с 17,1% до 16,2% - для остальных субъектов", - сказал он.

По его словам, новые условия распространяются на первичное и вторичное жилье, а также на сегмент ИЖС.

"Семейную ипотеку" можно взять по средневзвешенной ставке на сумму до 30 млн рублей в Москве и области, Санкт-Петербурге и Ленобласти. Жителям остальных регионов - на сумму до 15 млн рублей. Базовые лимиты по этой льготной программе составляют 12 млн рублей и 6 млн рублей соответственно. Сумму до лимита банк оформляет по льготной ставке в 6%, а свыше лимита - по рыночной.