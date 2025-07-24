ВТБ предоставит 7,2 млрд рублей для строительства парка в Челябинской области

В пресс-службе банка сообщили, что "Фанпарк" строится на территории размером в 63 га

ЧЕЛЯБИНСК, 24 июля. /ТАСС/. Частный парк стоимостью 18 млрд рублей построит ПАО "АПРИ" в Челябинской области. Для реализации проекта ВТБ предоставит финансирование в объеме 7,2 млрд рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ВТБ.

"В Челябинской области построят первый частный парк "Фанпарк" стоимостью 18 млрд рублей. По госпрограмме №141 для его реализации ВТБ предоставит застройщику ПАО "АПРИ" финансирование в объеме 7,2 млрд рублей. Крупнейший для региона проект по федеральной льготной программе кредитования одобрен Министерством экономического развития РФ", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что "Фанпарк" строится на берегу Шершневского водохранилища на территории в 63 га. Это масштабная зона отдыха с горнолыжным комплексом, яхт-клубом, аквапарком, аттракционами, парками, ресторанами и отелями. Потенциальный туристический трафик курорта оценивается в 2 млн посетителей в месяц. Проект создаст новые рабочие места, привлечет дополнительные инвестиции и расширит туристические и культурные возможности для жителей и гостей области.

"Льготное кредитование туристических проектов играет значимую роль в развитии регионов и повышении качества жизни их жителей. Госпрограмма пользуется высоким спросом со стороны представителей отрасли: в 2025 году мы одобрили более 50 проектов в сфере туризма на сумму свыше 128 млрд рублей. Благодаря таким возможностям создаются уникальные объекты, которые раскрывают природное и культурное богатство России, способствуя формированию новых туристических точек притяжения. Это не только стимулирует экономику и создает рабочие места, но и помогает укреплять имидж городов как привлекательных для отдыха и инвестиций", - процитировали в пресс-службе члена правления ВТБ Руслана Еременко.

"При создании "Фанпарка" мы ставим перед собой амбициозную цель - построить уникальный объект мирового уровня, который станет знаковым для всей страны. Важно создавать пространство, способное раскрыть природное богатство и культурное разнообразие региона, привлекая туристов и инвесторов. Мы рассчитываем, что наш первый частный парк займет достойное место на карте ведущих туристических объектов России и станет мощным драйвером развития экономики Челябинской области", - привели в пресс-службе слова генерального директора ПАО "АПРИ" Сергея Шаля.