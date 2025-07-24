В Федеральной антимонопольной службе сообщили о начале аукционов на Национальной товарной бирже

МОСКВА, 24 июля. /ТАСС/. АО "Приосколье" вывело на биржу свою продукцию по предписанию Федеральной антимонопольной службы (ФАС), сообщила пресс-служба ведомства.

"На Национальной товарной бирже стартовали аукционы по продаже востребованной номенклатуры мяса птицы, заказчиком которых выступает АО "Приосколье", - сообщили в ФАС.

Ранее ведомство согласовало ходатайство ООО "Инвест трейд" о приобретении 100% голосующих акций АО "Приосколье" и выдало предписание по результатам рассмотрения сделки. Служба обязала организацию поэтапно в течение четырех лет вывести на биржу не менее 10% от общего объема социально значимого ассортимента мяса птицы на внутреннем рынке.

Первые биржевые торги мясом птицы в соответствии с предписанием ФАС России состоялись 21 июля 2025 года. С момента их начала было реализовано 129,5 тонны этой продукции. Компания продолжит участвовать в биржевых аукционах.

По мнению ФАС России, реализация мяса птицы на бирже даст возможность небольшим перерабатывающим предприятиям заключать прямые контракты с одним из крупнейших производителей этой продукции, а также начать формирование биржевых индикаторов. Их значения будут учитываться при оценке обоснованности цен, которые устанавливают компании, доминирующие на рынке мяса сельскохозяйственной птицы.

Ранее в рамках исполнения предписаний службы свою продукцию на биржу также вывели ГК "Черкизово" и "Русагро".