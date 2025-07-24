Эти поставки играют ключевую роль в сохранении тарифов, которые Европа уже потеряла, считает министр иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петер Сийярто

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Венгрия рассчитывает на рекордные поставки российских газа и нефти в 2025 году, они играют ключевую роль в сохранении тарифов, которые Европа уже потеряла. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто в интервью ТАСС.

"Мы ожидаем, что по "Турецкому потоку" в этом году Венгрия получит около 8,5 млрд куб. м газа - это будет очень близко к новому рекорду", - отметил Сийярто.

Он также подчеркнул, что поставки нефти осуществляются "без перебоев" и на текущий момент составляют около 5-6 млн тонн. По его словам, оба энергопотока - и газ, и нефть - "играют важную роль в сохранении в Венгрии тех тарифов на коммунальные услуги, которые Европа уже потеряла".