Индекс Shanghai Composite достиг максимума с декабря 2021 года

Он вырос за день на 0,65%, до 3 605,73 пункта

ШАНХАЙ, 24 июля. /ТАСС/. Основной индекс Шанхайской фондовой биржи Shanghai Composite вырос за день на 0,65%, до 3 605,73 пункта, достигнув максимального значения последних трех с половиной лет, свидетельствуют данные торгов. Последний раз этот показатель закрывался выше отметки 3 600 в декабре 2021 года.

Индекс "голубых фишек" SSE 50 вырос на 0,4%, до 2 812,44 пункта, а высокотехнологичной площадки Star Market 50 - на 1,17%, до 1 032,84 пункта.

Индекс Шэньчжэньской биржи Shenzhen Component закрылся ростом на 1,21%, до 11 193,06 пункта, это максимум с ноября 2024 года. Индекс площадки ChiNext, отслеживающий динамику акций быстрорастущих предприятий по аналогии с NASDAQ, вырос в среду на 1,15%, достигнув отметки 2 345,37 пункта.

Индекс CSI 300, в который входят акции 300 крупнейших компаний на Шанхайской и Шэньчжэньской бирж, вырос за день на 0,71%, до 4 149,04 пункта.

Акции китайских компаний растут в преддверии торгово-экономических переговоров между КНР и США. Они пройдут в Швеции 27-30 июля.

На биржах КНР наблюдается "бычий" тренд с конца июня, когда американский президент Дональд Трамп сказал, что США заключили новое торговое соглашение с Китаем. Минкоммерции КНР заявило, что правительство одобрит соответствующие требованиям заявки на экспорт контролируемых товаров, а Соединенные Штаты в свою очередь отменят ряд ограничительных мер, принятых против КНР.