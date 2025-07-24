Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто подчеркнул, что ключевым условием для эксплуатации трубопровода станет наличие долгосрочных обязательств со стороны потребителей

ООН, 24 июля. /ТАСС/. Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто заявил, что проект строительства нефтепровода между Венгрией и Сербией находится в активной фазе подготовки. Об этом он сообщил в интервью ТАСС.

"Буквально два дня назад мы провели звонок по видеосвязи, в котором принял участие [первый] заместитель министра энергетики [РФ Павел] Сорокин, а также министр энергетики Сербии мадам [Дубравка] Джедович-Ханданович. Мы уже готовимся к строительству, оно может быть завершено в 2027 году", - сообщил Сийярто.

Он подчеркнул, что ключевым условием для эксплуатации трубопровода станет наличие долгосрочных обязательств со стороны потребителей: "Мы в настоящее время обсуждаем уровень обязательств, на которые готовы пойти потребители, чтобы венгерская нефтяная компания MOL могла эксплуатировать трубопровод на постоянной основе".

В феврале правительство Венгрии сообщило, что в течение трех лет вложит €320 млн в строительство нефтепровода, по которому Сербия сможет получать сырье, поступающее из России по нефтепроводу "Дружба". Мощность магистрали составит около 5 млн тонн в год. Как ранее сообщил Сийярто, уже проведено технико-экономическое обоснование проекта, который предусматривает прокладку труб длиной 180 км в Венгрии и 120 км в Сербии, а также строительство контрольно-измерительной станции на границе между двумя странами.

Нефтепровод соединит НПЗ в Сазхаломбате, принадлежащий венгерской компании MOL, с городом Альдьо на юге страны, а затем с сербским городом Нови-Сад. Благодаря этому Венгрия станет не только потребителем, но и транзитной страной для торговли нефтью, а для Сербии откроются новые источники поставок. Завод в Сазхаломбате, находящийся примерно в 30 км к югу от Будапешта, является крупнейшим нефтеперерабатывающим предприятием Венгрии и использует в основном российское сырье, поступающее по южной ветке нефтепровода "Дружба".

Осуществлением проекта занимаются MOL и сербская компания Transnafta. Он будет иметь важное значение для обеих стран с учетом повышения стоимости транзита сырья Украиной и Хорватией.