Выставка пройдет осенью в Минске

МАНЖЕРОК /Республика Алтай/, 24 июля. /ТАСС/. Россия будет широко представлена на международной промышленной выставке "Иннопром", которая осенью впервые пройдет в Минске, сообщил председатель правительства РФ Михаил Мишустин на встрече с белорусским премьером Александром Турчиным.

"В конце сентября в Минске впервые пройдет выставка "Иннопром". Мы планируем, что российские участники в очень большом количестве примут в ней участие. Она, уверен, придаст импульс развитию промышленной кооперации и даст старт новым проектам", - сказал глава российского кабмина.

Он также упомянул активное сотрудничество Москвы и Минска в рамках ЕАЭС, ШОС, СНГ и других объединений.